Premios Laureus: Robert Lewandowski encabeza nominaciones a deportista del año

En una edición atípica debido a la pandemia del Covid-19, los Premios Laureus revelaron a sus nominados a lo mejor del deporte a nivel internacional.

La premiación, que se realizará de manera virtual en el mes de mayo, contempla Robert Lewandowski dentro de la terna de mejor deportista en los últimos 365 días.

El atacante polaco y figura del Bayern Múnich se encuentra nominado junto al campeón del mundo en Fórmula 1, el tenista Rafael Nadal, la figura de los Lakers, Lebron James, al atleta ugandés Joshua Cheptegei, al pertiguista sueco Armand Duplantis.

En la rama femenil, la gran favorita, la tenista Naomi Osaka buscará volver a llevarse un premio a casa, tras ser considerada como la revelación del 2019, frente a otras grandes atletas como la ciclista Anna van der Breggen, la esquiadora Federica Brignone, la atleta keniana Brigid Kosgei, la futbolista francesa Wendie Renard y la basquetbolistas Breanna Stewart.

En la terna de los equipos, la selección argentina de rugby, el Bayern Múnich (futbol), los Kansas City Chiefs (futbol americano), el Liverpool (Futbol), Los Ángeles Lakers (baloncesto) o Mercedes Petronas (Fórmula Uno), son los candidatos definitivos para el premio.

So many great names, each with a great story! Let's take another look at who's up for the #Laureus21:

💪 World Team of the Year

💫 Sport for Good Award

🙌 World Breakthrough of the Year

👏 World Comeback of the Year

👊 World Sportswoman of the Year

👌 World Sportsman of the Year pic.twitter.com/CBpPHFrn4a

— Laureus (@LaureusSport) February 24, 2021