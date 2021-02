'Ser mexicano es un orgullo, me siento poderoso': Edson Álvarez

En el marco del Día de la Bandera en México, el defensa del Ajax Edson Álvarez habló de lo que representa para él ser mexicano y representar a un país en el Viejo Continente.

"Cuando la veo (la bandera) es como todas las cosas juntas, de donde crecí, la comida, mi cultura, la tradición puestas en una bandera, en esos tres colores, con esta águila. Es un orgullo para mi tenerla y portarla, me transmite mucha fuerza", mencionó.

Dijo que cada que se pone la playera de la selección mexicana lo hace con mucho orgullo y se siente poderoso.

"Ser mexicano es algo increíble, la piel se me pone de gallina porque es un orgullo, te sientes poderoso. Cuando voy a la selección y ponerme la playera es como saber que voy a la guerra. Me transmite mucha seguridad. Ser mexicano implica una gran responsabilidad en cuanto a que sabes que la gente que está detrás de ti, los millones de mexicanos siempre van a estar al pendiente de ti, detrás, no importa lo que pase".

Finalmente Edson dijo que trabajará arduamente para salir campeón con el Ajax en Holanda para que cuando eso pase poner la bandera mexicana frente a él y celebrar.

"Tengo muchas ganas de salir campeón, es una ilusión que tengo, trabajo todos los días para eso porque quiero ponerme la bandera de México enfrente de mi y demostrarle al mundo que soy el primer mexicano en Ajax ganando trofeos", finalizó.