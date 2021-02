Místico supera el Covid-19 y va en busca de la Copa Jr. VIP

El 'príncipe de plata y oro' Místico dio a conocer que padeció Covid 19 subrayando "me pegó muy duro y sobre todo en el pulmón. Tuve calentura y pensé que no volvería a pisar la Arena México e incluso a mi familia. Fue algo muy feo, pero todo ello, me enseñó a valorar mi vida. He tenido accidentes automovilísticos, en moto en el ring y siempre he sido un joven que me ha gustado la adrenalina, pero esto me puso a pensar en que hay que vivir intensamente y valorar" afirmó el enmascarado.

Por lo que solicitó paciencia al público pues cuidándose los aficionados, pueden cuidar a los demás y agregó "siempre critican al mexicano porque todo nos vale y hay que cambiar esa actitud". Asimismo, solicito el apoyo de los aficionados para cuando se reactiven los eventos que acudan a la catedral de la lucha, pues ya está lista para recibir a los fanáticos con todas medidas para ofrecerles seguridad.

Místico estará el próximo 26 de marzo en la Arena México en el evento de Copa JR dónde estarán grandes luchadores como Caristico, Ángel de Oro, Atlantis JR, Negro Casas, Mephisto, Felino, Stuka Jr y el regreso a los cuadriláteros de Dragón Rojo Jr.

¡Regresan los streamings del CMLL a Ticketmaster Live!

🏆 COPA JR. VIP 🏆

¡Los Mejores Herederos de la Lucha Libre Mexicana buscarán la victoria en esta competición! Este Viernes 26 de Marzo EN VIVO desde la Arena México.

🎟️ https://t.co/EGK1ODs75i#CopaJrCMLL pic.twitter.com/NdU0gT2z8d — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 25, 2021

Como se recordará este evento se realizaría el pasado 25 de diciembre, pero tuvo que ser pospuesto por temas de la pandemia. También habrán tres encuentros de campeonatos conformando un gran programa.

🤩 EL DUELO MÁS ESPERADO 🤩

El Campeonato Mundial Histórico NWA de Peso Welter estará en juego en un combate donde Volador Jr. arriesga su título ante @bandidowrestler.

¡Compra tu acceso digital ahora! 📍Arena México

🗓️ 26 de Marzo '21

🕣 8:30 p.m. 🎟️ https://t.co/yaSNkbW83O pic.twitter.com/z6AhYHPLkG — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 24, 2021

El jalisciense de encuentra motivado y ha estado entrenando para llegar en las mejores condiciones en la competencia que irá por Ticketmaster, y muy emocionado por regresar a la actividad, pues es su vida y su pasión es la lucha libre y es lo que hace que su corazón funcione.

Y así como la Lucha ha sido su inspiración, ha estado familiarizado con el dolor, pues compartió que durante 6 años tuvo un clavo (de cirugía) en su pierna pues prefirió soportarlo a perder su lugar. Para la Copa JR, Místico demostrará la madera que tiene y que está listo para grandes eventos a nivel mundial con las grandes empresas que trabajan con el Consejo.

LEALTAD AL CMLL

No es el equipo lo que mantiene a Místico en la empresa, tras la constante pregunta, el enmascarado reiteró que sus planes y metas están dentro del Consejo Mundial; pues quiere el Campeonato Universal; así como representar a la empresa en Japón, en los Estados Unidos y que si en algún momento dejará la empresa, sería bajo el consentimiento de la Empresa.

Desde el 2018 que tomo el nombre de Místico, el luchador recibió duras críticas, fuertes comparaciones, desprecios; y aún valora todo ello, pues lo enseñaron a levantarse. Gracias al Consejo Místicos pudo trabajar en Japón, Estados Unidos e Inglaterra y así como la lucha da, también quita, pues se ha perdido de muchos eventos significativos de su familia, pero el sacrificio hecho, ha valido la pena.

Abierto a los retos, recomendó a Flyer y Atlantis Jr entrenar pues aún están chamaquitos y aún les falta experiencia. Tras haber firmado la pipa de la paz, Místico y Caristico buscan ser la pareja de plata y oro y brillar a nivel internacional.

