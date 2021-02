'Estoy emocionado por trabajar con Checo Pérez': Max Verstappen

El piloto holandés Max Verstappen ya está contando las horas para compartir pista con su nuevo coequipero, el mexicano Sergio Pérez, de quien reconoce la gran trayectoria que ha tenido en la Fórmula Uno.

"Espero que Checo haga un buen trabajo como lo ha hecho en su carrera en la Fórmula 1. Estoy emocionado por trabajar con él y espero que podamos traerle al equipo mucho puntos", mencionó Verstappen.

Agregó que el próximo Gran Premio de México será especial porque además de ser una pista que disfruta, ahora lo hará compañero del piloto local.

"En este momento estoy pensando en la primera carrera, estoy emocionado y para el momento que vayamos allá, será emocionante esa carrera. Claro que estoy pensando en México, he tenido buenas carreras ahí y es muy agradable estar ahí. Es muy bueno ver la pasión de los fans y espero que podamos hacer el calendario completo".

Verstappen dio sus primeras impresiones sobre el RB16B que fue presentado el pasado martes 23 de febrero.

"Manejamos en el modo demostración, así que nunca se sentirá igual que cuando sea el momento real. No suelo basar muchos de mis descubrimientos en este momento. Solo sacas el auto y corres algunas vueltas y no se sintió normal para mí. Creo que habrá que esperar a lo que suceda en Bahréin con llantas apropiadas".

El holandés termina contrato con Red Bull Racing al final de la temporada 2021 y fue cuestionado sobre una posible llegada a Mercedes en caso de que Lewis Hamilton saliera de la escudería alemana.

"Al final del día no sé qué va a hacer Lewis, pero yo me enfoco en mí y estoy muy enfocado en este año y tratar de ganar. Es muy temprano en la temporada, yo no estoy pensando en esas cosas en este momento".

