'Vengo con la misma mentalidad, a seguir haciendo historia': 'Canelo'

Aunque pareciera de trámite, Saúl "Canelo" Álvarez encarará su pelea de este sábado ante el turco Avni Yildirim con todo el respeto y concentración que merece el contrincante, y no saldrá para nada confiado en su primera defensa del título súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) puesto que quiere seguir "haciendo historia".

"Respeto muchos a todos los peleadores, respeto el reto que tengo enfrente. Sé lo que trae (Avni) Yildirim, es un peleador fuerte con muchas ganas de ganar y yo vengo con la misma mentalidad de siempre, a ganar, a hacer mi trabajo y seguir haciendo historia", declaró el campeón mexicano en la última conferencia de prensa previa al combate.

El tapatío tiene en mente realizar cuatro peleas en este 2021 pero por ahora prefiere centrarse en su compromiso de este sábado en Miami.

"Me encanta estar activo, me encanta lo que hago, estar en el gimnasio, pelear es mi vida y espero que todo salga bien. Iremos pelea tras pelea y espero que se puedan concretar esas cuatro peleas. Estoy enfocado ciento por ciento en mi rival, para mi no existe nada más que esta pelea y después ya veremos, estoy concentrado totalmente en esto".

Agregó que se siente contento de pelear en un escenario como el Hard Rock Stadium, donde espera que sea la primera de muchas.

"Me siento contento de estar en Miami, abrir una nueva plaza para grandes peleas es importante para mi, estoy contento y en el estadio de los Dolphins pues más. Espero que sea la primera de muchas".

Por su parte, pese a que los especialistas no le dan muchas posibilidades de ganar, el turco Avni Yildirim sabe que está ante la gran oportunidad de su vida y no descarta una sorpresa ante el "Canelo", algo que daría gran alegría a su país.

"Este sábado será una gran noche para mi , para mi país y mis fans. Mi país esta orgulloso de mi, es una gran oportunidad para tener el cinturón del CMB. Esto es algo grande para mi país. 'Canel0' es un gran campeón, esa es la realidad pero tengo esta gran oportunidad y estoy listo para ir por el título, este este es mi tiempo, el sábado será un espectáculo para todos", dijo muy confiado el también conocido como "Lobo turco".