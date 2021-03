Tiger Woods agradece en Twitter muestras de apoyo

Tiger Woods mandó un mensaje de agradecimiento, conmovido por las muestras de apoyo que recibió por parte de sus colegas en varios torneos de este fin de semana. "Es difícil explicar lo conmovedor que fue hoy cuando encendí la televisión y vi todas las camisetas rojas.

Para todos los golfistas y fanáticos, ustedes realmente me están ayudando a superar este momento difícil", comunicó el Tigre, desde el hospital en el cual se encuentra durante su recuperación. El martes, el Tigre sufrió un accidente vehicular y fue sometido a extensas cirugías por fracturas en sus piernas.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 1, 2021