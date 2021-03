César Villaluz lamenta que los algunos futbolistas no respeten las normas sanitarias

En busca de una nueva oportunidad en el futbol de máximo nivel, César Villaluz, una de las figuras de aquel histórico título mundial Sub-17 con la Selección nacional en 2005, está listo para su nueva oportunidad, ahora en la Liga de Expansión, junto a un viejo conocido como Christián Chaco Giménez, ahora como su técnico, en el Cancún FC.

El atacante mexicano fue una de las grandes promesas del balompié azteca pero nunca pudo dar el gran salto al máximo nivel.

Recordando su paso por el Cruz Azul, equipo que lo vio nacer y que ha fallado en el objetivo de conseguir el ansiado título, también lamentó que los futbolistas no respeten las medidas a pesar de las reglas impuestas por la Liga MX, por lo que espera que pronto se supere la pandemia del Covid-19 y que los aficionados regresen a los estadios de futbol.

CMB revisará reglas tras la pelea del Canelo Álvarez con Avni Yildirim

¿Cuánto gana el Gullit Peña con el FAS de El Salvador?

¿Cómo te encuentras en esta nueva oportunidad, ahora en la Liga de Expansión?

— Es una gran oportunidad, me siento bien de regresar a mi país y sobre todo hacer lo que nos gusta, que es jugar al futbol

¿Qué opinas de la Liga de Expansión MX?

— Es una liga bastante competitiva, en la que el talento joven que busca llegar a la Primera División genera mucho atractivo a este futbol, lo importante es que los equipos tienen buena mezcla entre jugadores jóvenes y maduros.

¿Cómo ves a Christian Chaco Giménez ahora en su nueva faceta como entrenador?

— Ha trabajado muy fuerte. Ya no es el mismo con el que trabajaba en el vestidor como compañeros. Ahora ha adaptado su juego a lo mejor de sus últimos años en la carrera y también todo lo que aprendió de los últimos técnicos, y como siempre ha buscado ser el mejor en lo que hace.

¿Cuáles son las aspiraciones de un equipo joven como el Cancún FC en la Liga de Expansión?

— Es un equipo que en la temporada anterior siempre puntuó, por lo que en ésta se puede aspirar a llegar más lejos con el objetivo de llegar al título.

¿Cómo fue tu experiencia en el futbol de Centroamérica?

— Es un futbol en el que hay mucha competencia. El futbol mexicano es muy visto ahí, entonces si hay un reconocimiento y sobre todo una rivalidad. Como futbolista extranjero debes demostrar por qué estás ahí y continuar con lo que sabes hacer.

¿Crees que faltan oportunidades a los futbolistas mexicanos en la Liga?

— Sí faltan los espacios para muchos futbolistas. Aunque ya algunos jóvenes comienzan a ganarse su lugar en los equipos de Primera División.

¿Cómo calificarías la actuación de la Liga MX ante la pandemia?

— Ha sido bastante buena, entre las pruebas Covid-19 y las medidas que han tomado han beneficiado. Pero los futbolistas también tenemos que hacer nuestra vida, ir al súper o ir a entrenar, así que queda en cada uno mantenerse con todos los cuidados.

¿Qué opinas de los actos indisciplinarios de los futbolistas en la Liga MX durante la pandemia?

— Es bastante lamentable que los jugadores no piensen, no solo en su familia, también en sus compañeros y sus rivales. Es increíble que no respeten las medidas que han impulsado en el gobierno y en la Liga MX.

¿Cuál es tu opinión acerca de la eliminación de Cruz Azul frente a Pumas, del torneo pasado?

— Fue triste. Todos queríamos una final como la de 1997 contra León, lo que significaba, posiblemente, en el final de la maldición, pero si fue lamentable ver como esa esperanza se iba de las manos en una mala exhibición. Y desde que a mí me tocó perder algunas finales, es que no teníamos esa atención, nos desconcentrábamos, nos costaba que nos dieran la vuelta. La presión siempre ha sido porque Cruz Azul es un equipo que te exige el campeonato.

¿Qué recomendación le darías a los jóvenes canteranos de Cruz Azul para consolidarse?

— Deben trabajar más de lo normal. Ha cambiado mucho el futbol en poco tiempo y eso te obliga a ser mejor para ganarse un lugar en el máximo circuito. Lo más importante es ser apasionado en lo que te gusta hacer.