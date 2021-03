Fallece la leyenda del Liverpool Ian St. John

Ian St. John, ídolo de Liverpool que anotó el gol que le dio al club su primer título de la Copa FA y fue pieza fundamental en su resurgimiento bajo la dirección de Bill Shankly en la década de los 60, falleció. Tenía 82 años.

St. John murió el lunes tras sufrir una larga enfermedad, informó su familia en un comunicado divulgado el martes por Liverpool.

St. John, internacional escocés que luego fue presentador de un popular programa de la televisión británica junto al ex jugador Jimmy Greaves, disputó 425 partidos con Liverpool entre 1961-71 y anotó 118 goles.

Pero el gol más importante fue el que el delantero facturó en la prórroga para sentenciar la victoria 2-1 de Liverpool ante Leeds en la final de la Copa FA de 1965.

Sumido en la segunda división, Liverpool pagó una cifra récord para el club al fichar a St. John, procedente del equipo escocés Motherwell.

St. John y Ron Yeats fueron los baluartes del equipo que logró el ascenso con Shankly, para luego consagrarse campeón de la liga en 1964 y 1966.

Liverpool alabó a St. John como una “leyenda”. También destacó su gol en la final de la Copa FA contra Leeds como uno de los “más icónicos” en la historia del club.

“Uno de los jugadores que junto a Bill Shankly son responsables de lo que este club significa hoy en día", escribió el ex zaguero de Liverpool Jamie Carragher en Twitter.

