Fernando Alonso: "Estoy muy motivado y es muy especial volver a donde conquisté tanto"

El equipo francés de Fórmula 1, con base en el Reino Unido Alpine F1 Team, presentó este martes su nuevo A521, monoplaza con el que debutarán en el 'Gran Circo' de la mano del piloto francés Esteban Ocon y del español Fernando Alonso, que está "muy motivado" por volver a un equipo, siendo entonces Renault, con quien logró sus dos Mundiales.

"Representando con orgullo los colores de las banderas francesa y británica, así como los ilustres e históricos colores de las carreras de Alpine, el azul, blanco y rojo … ¡Aquí está nuestro coche de F1 2021, el A521!", presentaron, de forma virtual, el nuevo monoplaza en el Alpine F1 Team.

Una presentación que no contó con Fernando Alonso, que se recupera de su atropello yendo en bicicleta, si bien el asturiano envió un mensaje de optimismo y ambición: "Estoy muy contento de estar de vuelta tras dos años lejos de la F1. Estoy muy motivado de empezar este nuevo episodio con Alpine, y por supuesto es muy especial volver al equipo con el que conquisté tanto en el pasado".

"El espíritu es fuerte en ambas fábricas, en la de Enstone y en la de Viry-Chatillon, y todos estamos muy emocionados con los que se nos viene por delante", añadió Alonso, que vuelve a la Fórmula 1 dos años después y tras haber destacado en los Mundiales de Resistencia y haber debutado con nota, entre otras cosas, en el Rally Dakar.

