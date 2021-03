Miguel Herrera critica a Giovani dos Santos porque se la pasa lesionado

Han pasado más de dos meses desde que dejó al América, pero Miguel Herrera continúa generando polémica alrededor de las Águilas. Ahora se trata de Giovani dos Santos, a quien fustiga por siempre estar lesionado.

"Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice 'me duele y me duele, y de ahí no lo sacas", aseguró el "Piojo", en una entrevista con el Youtuber Máster Muñoz.

El también exentrenador de la Selección Mexicana resalta la gran calidad de Gio, pero también lo propenso que es a las lesiones y los pretextos que ha puesto en algunos partidos.

Incluso, recuerda que -tras su llegada a las Águilas- el medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 no podía jugar más de 60 minutos por partido.

"Él termina un partido a los 60 minutos. Me dice el doctor que está para jugar 60 minutos, al 57' empiezo a pensar en su cambio", recuerda Herrera. "Así lo llevé tres partidos y me dice el 'doc': 'trae una molestia'. '¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices"".

El "Piojo" revela que Dos Santos "una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperarse; los demás está lesionado, le duele el muslo. Pues le duele y se aventó tres partidos sin jugar, porque le dolía el muslo".

Incluso, revela que Giovani le pidió salir de cambio en aquel juego de octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014 luego de haber anotado un golazo porque "me dijo que tenía muy calientes los pies, que le estaban quemando y no aguantaba las ampollas. En ese partido hubo dos momentos de refresco porque la temperatura estaba por 40 grados. Cuando nos paramos veo a dos o tres que se empiezan a echar agua en los zapatos, uno de ellos Giovani y le pregunto qué tienes y me dice 'me están quemando los pies', le pregunto cuánto tiempo vas a dar más, me dice, no sé, yo te aviso… y bueno, Giovani es Giovani, a los cinco minutos me pidió su cambio".

