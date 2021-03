Muere padre de Matías Almeyda tras varios días de luchar contra la Covid-19

A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, doña Silvia Calcagno, madre del entrenador argentino Matías Almeyda, confirmó la muerte de su esposo Óscar luego de varios días de luchar contra la Covid-19.

"Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida", escribió la señora.

Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquie pegadizo a mi se me murio mi marido Óscar Almeyda… Publicado por Silvia Calcagno en Martes, 2 de marzo de 2021

El padre del "Pelado" tenía varios días internado en el Hospital Pintos de la provincia de Buenos Aires, donde junto a su esposa, luchó para superar el virus, que en Argentina ha matado a más de 52 mil personas.

El padre de Matías es recordado también por la afición del Rebaño Sagrado, cuando ganaron el título del Clausura 2017. Óscar bajó a la cancha del Estadio Chivas para abrazar a su hijo, quien le dio al cuadro tapatío su título número 12, después de 11 años de sequía.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda. Fuerza, Matías. Estamos contigo. pic.twitter.com/EvmYTEnXwG — CHIVAS (@Chivas) March 2, 2021

