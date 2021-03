Abierto de Zapopan está listo para recibir público con estricto protocolo sanitario

El Abierto Zapopan 2021 está listo para recibir público después de que la Mesa de Salud Jalisco autorizara un aforo de 30 por ciento en el estadio del Complejo Metropolitano de Tenis, así lo afirmó Gustavo Santoscoy, director del torneo.

En conferencia de prensa, el directivo estableció que habrá un estricto protocolo sanitario para que el torneo de la WTA se realice de la mejor forma.

“Es muy importante que vaya a haber público para un evento de tal magnitud, lo hablábamos con gente de la WTA donde la experiencia de los torneos con gente o poca gente cambia totalmente para las jugadoras".

“Estamos contentos porque si bien serán 800 personas al día viendo tenis, es importante para un evento de tal magnitud el tener público, lo hablamos con comisionados de WTA, la experiencia con y sin gente cambia para jugadoras”, explicó.

Santoscoy explicó cuales serán los protocolos que se utilizarán en el Abierto de Zapopan.

“De igual manera una parte importante es que nuestros boletos van a ser a través de la pantalla del celular. No vamos a emitir boletos de papel, no va a haber contacto. No tenemos taquilla esta totalmente eliminada. Esto hace que el público en general, pase se escaneé, sin ningún contacto y pase a la zona de ingreso.

Vamos a tener en todas las puertas, el gel, el personal que estará vigilando que todo mundo pase con su cubrebocas, la distancia, arcos de ozono, termómetros y todo lo que nos rige el ingreso a un recinto con gente para que sea un ingreso con todas las medidas sanitarias posibles”, dijo.

También reveló que a partir del 3 de marzo saldrán a la venta el abono semanal, el cual tendrá un costo de 2,145 pesos; el de cabecera preferente 2,530; el palco 3,260 y palco preferente 4,115.

El torneo estrenará su etiqueta de 250 de la WTA con público restringido en sus tribunas, además de que otorgará el mismo número de puntos a la campeona, además de una bolsa de 235 mil dólares.

Hasta el momento, las tenistas más destacadas que participarán en tierras mexicanas son Renata Zarazúa, Marie Bouzkova, Nadia Podoroska y Eugenie Bouchard.

