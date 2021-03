Marco van Basten critica funcionamiento de Edson Álvarez con el Ajax

Pese a que Edson Álvarez ha comenzado a tener regularidad con el Ajax de Holanda, su actuar todavía no convence del todo a la leyenda del club y del futbol mundial Marco van Basten quien calificó al mexicano como "un chico que no juega fácilmente en posesión".

"Pero también ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en el lateral derecho en el centro, Gravenberch y Álvarez en el centro del campo: no son los mejores futbolistas. No son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no es bueno en los últimos partidos, ya sabes. Ahí tienes que lidiar. Álvarez no es un chico que juegue fácilmente en posesión", puntualizó en entrevista con el programa 'Rondo' de Ziggo Sports.

Además, el que hayan eliminado al Lille de la Europa League y el empate del pasado fin de semana frente al PSV, no dejó buenas sensaciones.

"El Ajax jugó débilmente contra el Lille, también contra el PSV. Eso se debió en parte al campo, pero también a la agresividad del PSV", aseveró.

El Ajax avanzó este miércoles a la gran final de la Copa de Holanda luego de dar cuenta 3-0 sobre el Heerenveen. Álvarez jugó los 90 minutos. Enfrentarán ahora al Vitesse.

