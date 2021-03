Tom Brady rompe el silencio tras polémico festejo: "No estaba pensando"

El histórico quarterback Tom Brady rompió el silencio después de su polémico festejo tras conseguir el Super Bowl LV, en donde fue captado lanzando el trofeo Vince Lombardi.

En entrevista con el presentador norteamericano James Corden, el jugador de Tampa Bay Buccaneers aclaró lo sucedido y la razón por la que lanzó el trofeo de una lancha a otra, en la laguna de Tampa.

"Primero que nada, no estaba pensando en ese momento. No fue algo preparado. Fue como, ‘Es algo que parece que será muy divertido’. Cuando tienes en tus manos uno de esos trofeos, hay varios orillas filosas en la base. Más tarde supe que de no haber sido un pase completo, hubiera caído al agua unos 24 metros”, reflexionó el ganador de siete títulos de la NFL.

Esta declaración viene después de Lorraine Grohs, hija de Greg Grohs, diseñador del trofeo, pidió una disculpa pública a Tom Brady por "deshonrar la historia del Vince Lombardi".

En la misma entrevista, Brady se expresó tras el video en el que se muestra con unas copas de más, en donde señaló que fue la marea y el tequila los que provocaron que terminara mareado.

“Un poco de ambos. Definitivamente fue un momento para celebrar. Estoy feliz de estar en tierra en ese momento. Absolutamente. Estoy feliz de haber estado con mi quarterback compañero Griff (Ryan Griffin) en el momento y lugar correctos. ¿Quién podría tener un mejor amigo? Asegurarse de que estoy cómodo bajando del bote así?”, indicó.

Por último, también recordó que fue su hija quién tuvo 'la voz de la razón' al pedir que no lanzaran el trofeo.

“Esa es mi hija de 8 años. ¿Quién imaginaría que una niña de 8 años tiene más responsabilidad que cualquiera en esa área? Ella es la voz de la razón”, finalizó.

El pasado 1 de febrero, los Tampa Bay Buccaneers se coronaron en el Super Bowl LV, lo que significó el séptimo anillo para Brady en su trayectoria.

Publimetro te recomienda