LeBron James comparte nuevas imágenes de 'Space Jam II'

El astro de la NBA LeBron James compartió nuevas imágenes que aparecerán en la cinta "Space Jam, A New Legacy", secuela de la protagonizada por Michael Jordan en los años 90, y que ha acaparado la atención de los fans.

El jugador de los Lakers de Los Ángeles compartió las fotos en sus cuentas de redes sociales, y una entrevista que hizo con la revista Entertainment Weekly donde habló por primera vez de la película.

"Es uno de los juegos más importantes, quizá el más importante que he jugado. La 'Goon Squad' es probablemente el mejor equipos jamás reunido en la historia del baloncesto", declaró "The King".

James reveló que no ha tenido ninguna conversación con Michael Jordan sobre la película aunque si espera su aprobación. "Esto es algo que Mike creó y es suyo. Lo hice con mucha responsabilidad. Tuve ese momento asombroso, y pensé: 'Mamá, estoy haciendo esto. Realmente estoy filmando Space Jam"", expresó.

"Space Jam: A New Legacy" tiene su programado su estreno el 16 de julio en cines y los seguidores también podrán disfrutar de la cinta en un servicio de streaming.

