'El futbol femenil ¿qué es?', el polémico mensaje de un equipo noruego

El SK Brann de la primera división en Noruega está envuelto en la polémica tras una entrevista al defensor Vergard Forren.

Y en esta ocasión no fue una frase o pregunta la que evocó la molestia, fue una playera que se muestra en el fondo de la entrevista realizada por el medio TV2 al defensor, en donde muestra un mensaje misógino.

"Fútbol femenino, ¿qué es? No es ni fútbol". ni femenino ", se lee en el mensaje de la playera que aparece colgada en su fondo, junto a otros jerseys que adornaban su fondo durante la teleconferencia.

❗️ Captan de forma inesperada durante una entrevista a Vegard Forren un mensaje misógino de una camiseta que colgaba en la pared en las instalaciones del club: "El fútbol femenino ¿qué es? No es ni fútbol ni es femenino"https://t.co/p9hWZx5GRH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 3, 2021

Esta situación provocó la reacción inmediata, como de la jugadora Ingrid Ryland, que milita como lateral derecha en Il Sandviken y en la selección noruega. "Ciertamente fue una broma inocente, pero no tiene gracia. No tiene excusa. No puede poner ese tipo de cosas en las paredes de uno de los clubes más grandes de Noruega", expuso.

Tal fue el hecho, que el director ejecutivo de SK, Brann Vibeke Johannesen ofreció una disculpa pública tras lamentable mensaje.

"¡increíblemente vergonzoso! ¡Nunca me sentí tan avergonzado como cuando vi esta camiseta! Pensé: '¿Cómo es posible?' De todos modos, me aseguré de que lo quitaran de la pared ", explicó.

Cabe recordar que desde 2017, en Noruega ha buscado la igualdad en el futbol, por lo que se estableció que los seleccionados nacionales, tanto varoniles como femeniles, ganen lo mismo cuando sean convocados.

