Ex portera estadounidense llama "hipócrita y estúpido" a Ibrahimovic

La ex portera y leyenda de la Selección de Estados Unidos, Hope Solo, salió a la defensa de su compatriota LeBron James, quien ha sido criticado por el futbolista del Milan Zlatan Ibrahimovic, tras los comentarios políticos que ha realizado en distintas ocasiones el jugador de Los Angeles Lakers.

Ante ello, la ex guardameta estadounidense no se guardó nada y llamó "hipócrita y estúpido" al atacante sueco. "En Estados Unidos a eso le llamamos ser hipócrita. Incluso desde decir que los atletas deberían callarse, LeBron debería callarse es una señal política. Es hipócrita, es incorrecto y es estúpido. Yo creo que no debería hablar de políticas estadounidenses. Yo no veo a LeBron hablar sobre políticas de Suecia. Yo creo que es tonto. Yo creo que Zlatan es un tonto por pensar que los deportes no tienen que ver con temas de política", mencionó en entrevista con Sports Burst de beIN Sports.

Hope considera que en un país como lo es Estados Unidos, el deporte va de la mano con la política, razón por la que ve ilógico que un deportista no pueda hablar de ello. "El silencio jamás cambia al mundo y probablemente Zlatan nunca cambiará al mundo", añadió.

La campeona del mundo con la Selección estadounidense en 2015 y doble medallista olímpica, también habló de la decisión que tomaron decenas de deportistas al arrodillarse durante el himno de su país y, aunque no está de acuerdo, respeta. "Personalmente no me arrodillaría, pero respeto la decisión de cada persona".

Finalmente, dijo sentirse orgullosa de la Federación de Futbol de Estados Unidos, pues ésta permitió la protesta pacífica de los deportistas estadounidenses. "Es nuestro derecho", concluyó.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: