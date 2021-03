'Seguimos siendo castigadas en cuanto al sueldo': 'Barby' Juárez

Mariana Juárez es una de las mejores boxeadoras que ha dado México, su constancia y dedicación desde que debutó en el deporte de los puños en el año de 1998 la han hecho llegar a la cima y ser campeona mundial de dos categorías diferentes (pesos mosca y pluma). Pero el camino no ha sido fácil y pese a ser una estrella del pugilismo, acepta que su género sigue siendo castigado en cuanto a sueldos, en comparación con los hombres, "y eso que hacemos la misma tarea".

"El boxeo es parte de mi vida y desde que nació mi hija me ha acompañado. Me ha aportado mucho que esté cerca de mi. Gracias a dios tengo el apoyo de mi hija y de mi familia", Mariana Juárez

"Estamos siendo un poco castigadas en cuanto al sueldo cuando hacemos la misma tarea que hacen nuestros compañeros. No es por ir en contra de ellos, sino que simplemente pido que valoren el trabajo que nosotras también hacemos arriba del ring. Nosotras generamos rating, lo hacemos bien y a veces la gente sale mas contenta con una pelea femenil que con una varonil", declaró la "Barby" en una entrevista con Publisport.

"Soy una persona que aprende, que siempre trata de seguir avanzando, lo que sigue es seguir caminando, levantar la cabeza y analizar qué fue lo que pasa para mejorar todo", sobre su última pelea ante Yulihan Luna

-¿Crees que algún día los salarios de mujeres y hombres se podrán igualar?

"Yo creo que le va a tocar a mi hija (Natasha), a mi ya no. Ojalá que le toque a mi hermana (Lulú Juárez). Esperamos trabajar en eso. A veces mi hija se enoja mucho cuando le digo lo que me pagan y la diferencia con el sueldo de los hombres. Me dice: 'no se vale, trabajas lo mismo, haces lo mismo'. Por eso vamos a seguir luchando, hablando cada que yo pueda y tratar de hacerlos razonar de que trabajamos lo mismo".

-¿Te resultó fácil llegar a ser reconocida como boxeadora?

"La verdad es que ha sido muchísimo trabajo. El simple hecho de meterme a la cabeza que podía hacerlo, convencerme a mi misma que tenía la capacidad de hacer las cosas, la verdad que no fue nada sencillo. Es una lucha día a día porque logras pasar una puerta y de repente te aparece otra más grande. Ha sido estar constante para demostrarles que las mujeres lo podemos hacer. No nada mas yo, junto con muchas de mis compañeras hemos demostrado día a día que el boxeo también es para mujeres".

-¿Qué opinas de los que piensan eso, que el pugilismo es deporte de hombres?

"Respeto a la gente. Hay personas que piensan eso y lamentablemente nunca las vas a convencer a pesar el todo el trabajo. Ellos algún día tendrán que darse cuenta que ya estamos ahí. Cuando se permitió que las mujeres pelearan en Juegos Olímpicos (Londres 2012) creo que fue un gran paso. Se dieron cuenta muchos que las mujeres tienen talento".

-Por lo difícil que resultó para ti llegar lejos en el boxeo ¿te gustaría que tu hija pasara por lo mismo?

"Yo no pensé que fuera a ser boxeadora porque le preguntaba y me decía que no, pero ya la vimos arriba del ring y no lo puedo negar, tiene talento. Si hubiera visto que no lo tiene, lo mas fácil para mi era decirle: 'esto no es para ti'. Pero sí le gusta, es algo nato. Un día me dijo que si sus abuelos me apoyaron a mi, por qué yo no lo iba a hacer con ella. Lo que si quiero hacer es que tenga todos los medios para hacerlo, que este bien alimentada, bien cuidada, apoyarla".

-¿Sería más sencillo su camino contigo detrás?

"De repente he sido muy dura, como sparring a veces la he empujado muy fuerte y le digo: 'respira, límpiate las lágrimas y otra vez porque así se aprende'. Que viva lo que es realmente el boxeo, no estamos jugando. El boxeo es un deporte serio, con esto no juega, va de por medio tu vida y tiene que darse cuenta que si lo va a hacer lo va a respetar, si no, mejor que no lo haga".

-¿Qué mensaje le mandas a las chicas que quizá quieren seguir tus pasos e incursionar en el pugilismo?

"Que le echan muchas ganas. Ellas tienen que saber lo que quieren y adelante, con todo, no es fácil pero cuando lo logras será la más grande satisfacción que puedas tener".

¿INCURSIONARÁ EN LA POLÍTICA?

"Me invitaron a participar como diputada federal (por Redes Sociales Progresistas) pero no acepté porque creo que un trabajo de este tipo necesita mucho tiempo y compromiso. La verdad es que todavía no estoy lista para eso, se necesita mucha preparación para tomar un cargo de estos y la verdad que no. Yo estoy en el boxeo, es lo mío y hasta que me retire y tenga el suficiente tiempo para poder llevar un trabajo así a la mejor lo haré, pero ahorita no esta en mi cabeza".

RÉCORD DE LA "BARBY"

54 peleas ganadas (18 por ko), 10 derrotas y 4 empates

1998

Año en que debutó profesionalmente en el boxeo. Lo hizo con victoria por ko sobre Virginia Esparza

