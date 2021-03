Joachim Löw dejará la Selección alemana tras 15 años

El fin de una era se aproxima. Joachim Löw dejará la dirección técnica de la Selección alemana tras 14 años, decisión que se anunció este martes.

El estratega alemán abandonará el banquillo tras disputar la Eurocopa, justa que se desarrollará del 11 de junio al 11 de julio, tras postergarse un año debido a la pandemia por el coronavirus.

"Joachim Löw dejará su puesto como seleccionador tras la Eurocopa 2020", informó la Selección de Alemania mediante sus redes sociales.

La decisión de dejar el cargo como director técnico fue de Löw, quien tenía contrato hasta concluir la Copa del Mundo de Catar 2022, justa a la que ya no llegará. "Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo extremadamente motivado por el próximo torneo del Campeonato de Europa", dijo.

“Orgulloso, porque es algo muy especial y un honor para mí estar involucrado en mi país. Y porque he podido trabajar con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y apoyarlos en su desarrollo. Tengo un gran triunfos con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar el Mundial de Brasil 2014. Estoy y estaré agradecido con la DFB, que siempre me ha brindado a mí y al equipo un ambiente de trabajo ideal", añadió.

El director técnico de 61 años de edad llegó con los teutones en agosto de 2006, su ciclo fue largo y exitoso, pues conquistó la Copa del Mundo de Brasil 2014, venciendo a Argentina en la final; además también ganó la Copa Confederaciones en 2017.

