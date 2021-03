¿Qué necesita el Barça para avanzar a cuartos en la Champions League?

Este miércoles el Barcelona visitará al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, para disputar el partido de vuelta de los octavos de final en la Champions League, en donde el conjunto culé buscará la hazaña que los meta a la siguiente instancia.

El panorama para los dirigidos por Ronald Koeman no es sencillo, pues en el duelo de ida cayeron por 4-1, resultado que anhelan remontar, y aunque el escenario luce complicado, no es imposible, además de que en el futbol no hay nada escrito.

Pero, ¿qué necesita el Barcelona para avanzar a cuartos de final?

El Barcelona sellaría su pase a los cuartos de final si derrota 4-0 al París Saint-Germain, ya que dejaría el marcador global por 5-4. Un 3-0 no le sirve, pues los dirigidos por Mauricio Pochettino avanzarían por goles de visitante.

Si el duelo de vuelta termina a favor del Barça por 4-1, el marcador global quedaría igualado 5-5, con la misma cantidad de anotaciones de visita, por lo que el enfrentamiento se iría a tiempo extra, de no mover la pizarra en dicha instancia, todo se definiría en los penaltis.

Pero también los blaugranas avanzarían a la siguiente fase con un resultado de 5-2, 6-3 o cualquier marcador sucesivamente con el que superen por tres goles a su contrincante. ¿Lograrán la hazaña?

