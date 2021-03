'América ha cosechado puntos sin merecerlos': Joel Sánchez

El futbol que ha desarrollado el Guadalajara no ha convencido a los aficionados, así que para el Clásico nacional los rojiblancos están ante una oportunidad de oro para dar un punto y aparte en el campeonato, comenzar la cuesta arriba para alcanzar la Liguilla entre los primeros cuatro lugares, porque aseguró Joel Sánchez, que el Águila americanista no vuela tan alto como muchos lo quieren hacer ver.

"Los resultados que lleva América, me parece más de lo que se ve reflejado en cancha a mi entender, no es de resentido ni de ardilla como dicen. Me parece que América ha cosechado puntos sin merecerlo de acuerdo al funcionamiento, es lo que yo veo".

¡Esto te interesa! Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

Precisó que esa buena racha del América le ha permitido al técnico estar tranquilo de cierta manera, incluso rayando en lo modesto cuando trata de explicar cómo se da cada partido que juega.

"Cuando un equipo cae en una racha positiva de resultados, te da hasta para hacerte el modesto hablando como técnico y eso te confunde, al mismo tiempo a la afición porque menciona que van por el camino, que van a mejorar, que faltan detalles pero cuando ganas es muy cómodo dar una conferencia de prensa para dar explicaciones".

Este encuentro es vital para el Guadalajara, no ve el "Tiburón" en desigualdad a los rojiblancos, para él está parejo el duelo porque este América no está para asustar a nadie, es un equipo normal y con un accionar que siembra más dudas que certezas, pero Solari ha tenido mucha suerte en los resultados.

‘América no tiene identidad; Chivas es más grande’: Antonio Briseño El defensa de Chivas dijo que el hecho de jugar con puros mexicanos los hace más grandes

"Con el triunfo en la mano, te da para hacerte el humilde. América no está jugando como otros años que siempre era candidato o invitado constante en Liguillas, en torneos internacionales y en este momento no lo creo, por el funcionamiento exclusivamente".

UCL se queda sin Messi y Ronaldo en cuartos por primera vez en 16 años La última vez que eliminaron a ambos en octavos de final fue en la temporada 2004-05

Pronosticó Sánchez triunfo de sus Chivas 2-1, con anotaciones de José Juan Macías y el "Conejito" Isaac Brizuela. También señaló que defensivamente está seguro que habrá un cambio importante, mejor marca y se verá equilibrado el conjunto de Víctor Manuel Vucetich.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV