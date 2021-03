Henry Martín sobre ir algún día a Chivas: 'Gracias pero no'

Henry Martín dejó claro que no tiene intenciones de dejar al América, y menos para para ir con el archirrival Chivas. Esto luego de que el director deportivo del Guadalajara Ricardo Peláez declarara que si pudiera llevaría al delantero y a Sebastián Córdova como refuerzos de los rojiblancos.

"No debió decir eso, estuvo mal porque pone en entredicho que los jugadores que tiene no le han llenado. Uno agradece que se fijen, pero estoy bien aquí, feliz y no pienso hacer un cambio. Me queda mucho futuro por delante, así que gracias, pero no", dijo Martín en conferencia de prensa.

Afirmó que esta vez no habrá intercambio de playeras al final del Clásico el domingo ni risas, porque fue una situación que generó mucha polémica.

"Quedó claro que en la cancha no demostramos irnos enojados y eso le dolió a los aficionados, hay momentos para eso y pedimos que ya no se vuelva a hacer porque eso fue un error, muchos aficionados se fueron dolidos y espero que no vuelva a suceder y que ni ellos ni nosotros lo intenten".

Martín analizó al cuadro del Rebaño y mencionó que son ya varios los torneos en los que andan mal, pero no por eso se van a confiar.

"No vienen bien desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos con jugadores importantes pero por alguna razón no dan resultados y esto es un clásico y no importan los lugares, solo quien haga mejor las cosas", afirmó.

"No por eso los vamos a menospreciar, si sales como favorito te puedes llevar una sorpresa. Debes dar lo mejor y hacer uno o 10 goles, hay que hacerlos porque nos lo merecemos como equipo y la afición".

