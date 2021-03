Jugadora de voleibol es demandada por quedar embarazada

Lara Lugli, jugadora de voleibol, fue demandada por el club Pordenone -del norte de Italia- por daños y perjuicios tras haberse quedado embarazada.

Lugli anunció al equipo de la Serie B1 (segunda división) que estaba embarazada en marzo 2019. Debido a este el Pordenone rescindió su contrato.

Ya sin equipo, Lara sufrió un aborto en abril del mismo año y no había recibido su sueldo de febrero, que todavía jugó, por lo que solicitó el pago del mismo; sin embargo, lo que obtuvo fue una demanda.

El Pordenone reclama que cuando firmó el contrato, a los 38 años de edad, no informó su deseo de convertirse en madre y que después de su partida el equipo se fue a pique en el campeonato, por lo que piden una reparición de daños.

La Asociación Nacional de las Atletas (ASSIST) alega que la justificación del club es que en el contrato venía la cláusula en la que éste expiraba en caso de que quedara embarazada. No obstante, la ASSIST pide la intervención de primer ministro Mario Draghi y del presidente del Comité Olímpico Nacional de Italia, Giovanni Malagó, por la situación que atraviesan los deportistas en Italia.

Lara Lugli dio a conocer su caso esta semana, a través de redes sociales, debido a que fue citada a dos años de su despido.

“Aunque no sea una jugadora de fama mundial, esto no puede ser un precedente para las futuras deportistas que se encuentren en esta situación porque una mujer embarazada no pude dañar a nadie y no debe indemnizar a nadie”, publicó Lara en Facebook.