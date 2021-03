"Messi no puede tener dudas con el futuro de este equipo”: Ronald Koeman

El entrenador del FC Barcelona, Roland Koeman, destacó la "actitud" de su equipo de ir a por todas en busca de la remontada ante el PSG este miércoles que les diera el pase a cuartos de final de la Champions League, pero lamentó la falta de efectividad sobre todo en la primera parte con un 1-1 en París.

"Estamos eliminados que siempre es lo que cuenta en este deporte pero también con una buena sensación. Hemos hecho una gran primera parte, hemos sido superiores, arriesgando, la actitud ha sido buenísima. Merecimos algo más, por lo menos el 1-2 al descanso, con 1-2 es totalmente diferente", dijo tras el encuentro.

Por otro lado, el técnico culé se acordó de la ida, donde se dejaron llevar y condenaron la eliminatoria. "Fue un resultado exagerado. Ellos tuvieron más efectividad que nosotros. Comparando hoy con el primer partido hemos creado muchas más ocasiones que ellos, pero ellos marcaron cuatro y nosotros uno, esa es una gran diferencia", añadió.

"No se puede criticar, el equipo ha hecho un desgaste enorme y también hay que tener un poco más de suerte. No es la primera vez que el portero es el mejor del equipo rival. Hemos tenido nuestra oportunidades pero no las hemos aprovechado. Hemos ido a por todo", insistió.

Además, Koeman se refirió al penalti fallado por Messi y a la decisión que tiene que tomar el argentino sobre seguir o no en el Barça. "En general Messi ve desde hace tiempo que el equipo va a más con los cambios que hemos hecho, con jóvenes con mucha calidad y mucho futuro. No puede tener dudas con el futuro de este equipo", dijo.

"Es un momento importante, el 1-2 al descanso o el 1-1 es muy diferente. Son cosas que pasan, hemos fallado oportunidades pero hay que destacar la actitud del equipo", terminó, sobre el penalti que paró Navas y que dejó el 1-1 que ya no se movería.