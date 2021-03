El COM vacunará a los atletas con las dosis del gobierno y no del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) pagará las vacunas contra el Covid-19 a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) apuntó que sus atletas recibirán la vacuna del Gobierno Federal.

Carlos Padilla, presidente del COM, declaró a Milenio que el caso de la delegación mexicana ya está resuelto pero destacó la buena noticia para otros países.

“Es una buena noticia para aquellos países que no cuentan con el apoyo de los gobiernos en cuanto a la aplicación de la misma, en el caso de México ese tema ya se encuentra resuelto, y se está programando, en coordinación con el Gobierno, la Conade y el COM la forma en la que se aplicarán las vacunas lo antes posible. Sin embargo, para los países que no tienen esta posibilidad es una buena noticia”, comentó Padilla.

El directivo recalcó que sea aproximadamente en mayo cuando se inocule a los deportistas aztecas. “Será en mayo a más tardar y puede ser un poco antes, pero no tenemos fecha todavía definitiva. Seguimos en comunicación con el gobierno y lo haremos en coordinación con la Conade, para que los deportistas tengan la tranquilidad y tendrán toda la garantía que se les aplicarán buenas vacunas y en condiciones adecuadas, y con una observación permanente”, señaló.

El COM pidió al gobierno mil dosis, 500 para los atletas olímpicos y las otras 500 para los paralímpicos.

El COI recibió una oferta del Comité Olímpico Chino: poner a disposición de los participantes dosis adicionales de vacunas en los Juegos Olímpicos @Tokyo2020 y @Beijing2022; #ThomasBach dijo que su organismo pagará estas dosis adicionales#IOCSession #Tokyo2020 https://t.co/zGaTHYYxgT — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 11, 2021