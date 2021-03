'Se que voy a lograr algo grande en Europa': Diego Lainez

Diego Lainez cumplió cuatro años como profesional y ahora se encuentra en una buena etapa con el Betis donde se mantiene de buen ánimo y con una buena mentalidad.

"Siempre he tenido confianza en mi y eso es algo que nunca voy a perder, tengo mucho carácter en eso. En mi país debuté joven pero nunca me ha pesado, siempre lo he utilizado como una motivación para salir adelante. Estaba convencido desde que me vine para acá (España) y sé que voy a hacer algo grande", afirmó el mexicano en una entrevista con 'Todo Al Verde' en Betis TV.

"Si seguimos en esto (después de cuatro años) quiere decir que se siguen haciendo las cosas bien y muy feliz de que vengan mas años", agregó.

Lainez se mostró contento de comenzar a tener regularidad en el cuadro de Manuel Pellegrini y prometió dar resultados positivos pronto.

"He encontrado en estas ultimas fechas un poco más de regularidad y creo que he respondido de buena manera, que siento que era lo que me faltaba un poco para dar los resultados que pide la afición, el club. Lo más importante es que al equipo le está yendo bien bien y estamos en una dinámica positiva".

Alabó a su compañero mexicano Andrés Guardado quien lo ha arropado en el equipo y ahora lo considera como un hermano mayor.

"Todos sabemos lo que representa Andrés (Guardado) y claro que me ha ayudado en cosas futbolísticas pero también fuera de la cancha siempre esta ahí. Sientes esa cercanías de tenerlo. Es más que un amigo, lo considero como un hermano a pesar de que es más grande que yo. Es una persona muy cercana. Es una figura muy importante para nosotros, mas que nada lo que aporta como futbolista pero sobre todo como persona, lo que nos da al equipo".

Finalmente dijo que su sueño es jugar con la selección mexicana en un Mundial y está trabajando para eso.

"Es un sueño que tengo el de representar a mi país en una Copa del Mundo. Voy a trabajar para ello".