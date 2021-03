Atlas continúa con buena racha y vence al Puebla en el inicio de J11

Los Zorros del Atlas continúan en plan grande en busca de evitar la quema en la tabla de porcentaje y sumaron un nuevo triunfo 1-0 frente al Puebla, en el inicio de la Jornada 11 del Guardianes 2021.

Los rojinegros fueron mucha pieza para un irreconocible equipo de la Angelópolis, que mostró su peor rostro ante un rival directo en los puestos de repechaje.

El equipo de Diego Cocca continúa en un sueño y suman su séptimo juego sin conocer la derrota, pero la tarea aún no está hecha, ya que aún no logran superar al Atlético de San Luis está lejos en la pelea por no pagar la multa de 120 millones de pesos.

Los Zorros dominaron el encuentro de principio a fin, cortando los circuitos del Puebla, que venía de hilar cinco juegos sin derrota.

A pesar de los embates de los de Jalisco, fue hasta el minuto 70 cuando se fueron al frente gracias a una pelota parada. Un error en la defensa poblana permitió a Aldo Rocha rematar solo en el área chica para vencer a Anthony Silva.

Con este resultado, Atlas suma 15 puntos en el torneo y enfrentará en la siguiente fecha a Cruz Azul. Mientras que Puebla, que se queda con 16 puntos, visitará a Toluca.

Publimetro te recomienda

Antonio Valencia critica que no haya descenso en la Liga MX Para el capitán del Querétaro el futbol mexicano es muy competitivo, pero el haber quitado el descenso es un error