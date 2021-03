Cam Newton continuará con los New England Patriots

¡Se queda! Los New England Patriots llegaron a un acuerdo con el quarterback Cam Newton, quien firmará por un año más y 14 millones de dólares, para continuar la próxima temporada de la NFL, así lo informó ESPN.

Comp update: Patriots are finalizing a 1-year deal worth close to $14 million for Cam Newton to return to New England, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 12, 2021