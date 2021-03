VIDEO: Propinan brutal nocaut a peleador mexicano y termina de rodillas frente al rival

El mexicano José Guillermo Méndez sufrió uno de los nocauts más brutales del 2021 frente al norteamericano Lyonell Kelly, en Tijuana, Baja California.

La pelea realizada en la Arena Big Punch, pactada a cuatro rounds, vio como el estadounidense propinó un golpe certero que provocó la preocupación de los asistentes después de que dejó al mexicano en la lona.

En el tercer asalto, Guillermo Méndez cayó a la lona y se levantó ante la cuenta del referí, pero solo lo hizo para recibir más castigo de su rival. Un certero puño en el rostro provocó que el local volviera a caer en la lona de manera estruendosa, por lo que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de la función.

Brutal KO in Tijuana – another club KO of the month – Lyonell Kelly (3-6-2) returns to the ring for the first time in 6 years to obliterate Jose Guillermo Mendez (0-17) in their lightweight contest at Big Punch Arena. Thanks for the heads up to @RianScalia

