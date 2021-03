Checo Pérez demuestra su nivel al ser el más rápido en sesión matutina

El piloto mexicano Sergio Pérez demostró su gran nivel al registrar el mejor tiempo de la primera sesión del tercer día de pretemporada de la Fórmula Uno con 1:30.187, en la pista de Bahréin.

Checo inició la sesión de este domingo por la mañana con trabajos de aerodinámica. Red Bull colocó unos sensores en la parte trasera izquierda del vehículo, zona donde tuvieron un incidente con la tapa del motor.

Al final Pérez Mendoza pudo registrar el mejor tiempo por encima de Charles Leclerc de Ferrari y Lando Norris de McLaren que obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Relive the fastest time from this morning's session courtesy of @SChecoPerez and his speedy @RedBullRacing RB16B 🔥#F1 #F1Testing pic.twitter.com/BDDCY7filX

— Formula 1 (@F1) March 14, 2021