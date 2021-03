Cristiano Ronaldo se salva de ser expulsado y marca hat-trick

Cristiano Ronaldo fue la figura de la Juventus en su compromiso con el Cagliari en la jornada 27 de la Serie A; sin embargo, para muchos el portugués no debió terminar el partido por una patada que le propinó al portero en la cara.

Al minuto 17, el Comandante fue a buscar un balón con los tachos por delante, Alesio Cragno alcanzó a despejar el balón con los puños pero fue golpeado en el rostro por el portugués.

El VAR intervino pero el árbitro decidió sólo amonestar a Cristiano. En ese momento el encuentro se encontraba 1-0 a favor de la Juve, con la anotación del Bicho.

Después de esta jugada el mismo CR7 marcó el segundo tanto, a través de un penal y al 32’ concretó su hat-trick. Giovanni Simeone hizo el gol del descuento al 61’.

Penaldo statpadding against 17th placed Cagliari after single handedly killing Juventus's UCL dreams 😭. Does this tapin merchant have any shame left? pic.twitter.com/ee8DBvs8gm

— Niyor 🔴⚪ (@messixteam) March 14, 2021