Drew Brees anuncia su retiro de la NFL

El mariscal de campo de los New Orleans Saints Drew Brees dio a conocer que se retira de la NFL tras 20 años de exitosa carrera.

El jugador hizo el anuncio mediante su cuenta oficial de Instagram donde aparecen sus cuatro hijos dando el mensaje y contentos por la decisión.

"Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 como Saint, es hora de que me retire del futbol. Cada día vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado una vida de recuerdos. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más. Solo me retiro del futbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!", escribió el quarterback.

Drew Brees condujo a Santos a ganar el Super Bowl XLIV en 2010 donde además fue el Jugador Más Valioso en la victoria sobre los Indianapolis Colts.

Entre sus reconocimientos se encuentran el haber sido dos veces Jugador Ofensivo del Año, ganó el trofeo Walter Payton en 2006, 13 viajes al Pro Bowl, y muchos más.