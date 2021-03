'Extrañaremos a Nadal pero hemos jugado sin él y no ha pasado nada': Zurutuza

Aunque reconoció que extrañarán la presencia del actual campeón Rafael Nadal en Acapulco para la edición 2021 del Abierto Mexicano de Tenis, el director del evento Raúl Zurutuza garantizó el espectáculo en el puerto mexicano ya que tienen a otros jugadores de gran nivel que harán las delicias del torneo.

AMT

"El torneo tiene un cuadro muy interesante, muy completo. Tener tres top ten en (Alexander) Zverev, (Stéfanos) Tsitsipas y (Diego) Schwartzman, hace que el torneo, junto con todos los demás jugadores, lo hagan muy importante".

AMT

"Sin duda alguna alguna Rafa (Nadal) siempre se extrañará porque es parte fundamental del torneo pero hemos jugado muchos años sin él y no ha pasado nada. Las ganas de tenerlo siempre están pero el torneo que tenemos ahorita es muy bueno, con grandes nombres. Estoy seguro de que tendremos mucho éxito y el público lo va a disfrutar", declaró el dirigente en conferencia de prensa.

AMT

Zurutuza reveló que se invirtieron poco más de dos millones de pesos para los protocolos de sanidad del torneo, que lo harán seguro para jugadores, staff y público asistente.

Reveló que se invirtieron cerca de dos millones de pesos en protocolos sanitarios. / AMT

"Es una inversión importante porque independientemente de los protocolos que exige la ATP también hemos trabajado de la mano con el gobierno del estado de Guerrero. No tengo el numero exacto pero estamos hablando de un par de millones de pesos que hay que convertir en infraestructura, en la compra de las pruebas PCR. Es una inversión bien hecha, bien destinada que le da tranquilidad a todos los que están aquí tanto jugadores como público".

¡Esto te interesa! Todo lo que debemos saber sobre las apuestas Online

Entre las medidas que se tomarán estarán el uso obligatorio del cubrebocas y los jugadores no podrán detenerse a firmar autógrafos al final de sus partidos.

"Los jugadores no se van a parar a dar autógrafos a la salida de la cancha. Nos costó trabajo convencerlos de no hacerlo porque extrañan esta convivencia con el público, pero es lo que tenemos que hacer y este año desafortunadamente no tendremos estas grandes oportunidades de fotografía. Son decisiones que este año nos van a ayudar a tener un torneo muy sano y el año que entra, mas bien espero que para Los Cabos en julio próximo las cosas cambien y sean mucho mas normales".

Invitó a los asistentes a seguir las reglas sanitarias y evitar sanciones que les eviten disfrutar del certamen.

Los tenistas que engalanan el Abierto Mexicano de Tenis 2021 Sin torneo femenil y con la falta de Rafa Nadal, el AMT contará con grandes estrellas emergentes

"El tema de la mano dura ojalá no la tengamos que utilizar pero el uso del cubrebocas es obligatorio. Si la prueba es positiva no tienen entrada. Tenemos la obligación legal de reportar cualquier caso positivo a la secretaría de salud federal. Espero que no haya mano dura sino invitaciones amables para que la gente cumpla".

Zurutuza se refirió al torneo WTA que este año quedó relegado de Acapulco. Dijo que se decidió no hacerlo debido a temas financieros.

"La decisión del torneo WTA fue financiera. El formato era de renta que funcionó muy bien los años 2015, 16 y 17, después empezó a fracturarse un poco porque los números no empezaron a tener sentido. La verdad es que no nos impactó, fue un proceso financiero muy bien trazado, muy bien hecho y sin duda alguna lo extrañamos pero teníamos que poner por delante la salud financiera de la empresa".

Finalmente Raúl Zurutuza informó que tiene vendidas todas las entradas del aforo permitida para el inicio de actividades de este lunes que es de tres mil personas.

"El torneo que tenemos ahorita es muy bueno. Hemos jugado otras ediciones sin Rafa Nadal y no ha pasado nada", dice @raul_zurutuza sobre el inicio formal del #AMT2021 pic.twitter.com/AJ3jjyYjNZ — Sergio Meléndez (@SerMelendez) March 15, 2021

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV