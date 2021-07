Cuestionan en Francia ausencia de Gignac en la Euro

Luego del triplete que anotó André-Pierre Gignac para el triunfo de Francia sobre Sudáfrica en Tokio 2020, llamó la atención de los medios de comunicación.

Principalmente se cuestionaban el por qué no había sido llamado a la Selección mayor que disputó la Euro 2020 en los paseos días.

“Creo que es totalmente absurdo que André-Pierre Gignac no haya llegado a la Eurocopa. Me pregunto por qué no fue convocado. Siempre es fácil hablar y decir que no se merece porque juega en México”.

“El provean es que la gente no ve los partidos de la liga mexicana y no tiene nada que envidiar a los partidos de la Ligue 1”, dijo el periodista Jonathan MacHardy.

Gignac lleva seis años fuera de su país y cinco sin haber sido llamado a la Selección de su país, pues había sido un integrante regular antes de su llegada a México.

“Todavía tiene más que el nivel de un muy bien jugador a nivel internacional. Cuando veas su comportamiento, me asombra”, agregó MacHardy.

El técnico Sylvain Ripoll lo tomó en cuenta luego de las complejidades que tuvo para armar la plantilla de cara a los juegos de Tokio 2020.

Hasta el momento Gignac se ha destapado con cuatro goles y una asistencia en los Juegos Olímpicos.

