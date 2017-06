Reportan fuerte explosión y humo negro en el Vaticano

Una explosión y una fuerte columna de humo negro se registraron esta tarde en El Vaticano, a unos kilómetros de la Santa Sede.

De momento no se reportan víctimas. Medios locales reportan que el incendio ocurrió en un depósito de autos y las autoridades descartan atentado terrorista.

El humo obligó a los residentes de la zona a cerrar sus ventanas; mientras que equipos de brigada y agentes de la Policía Nacional ya investigan las causas del msimo.

Según el periódico Il Corriere de la Cita, este incendio ocurrió en el depósito de chatarra y de vehículos ubicado en la Avenida Mattia battistini, en Roma. Se cree que el humo podría ser tóxico. Las explosiones vienen de los demás automóviles que se están quemando.

And I just heard an explosion. Fire at the Vatican? pic.twitter.com/Rgo6qxoEM8

— Mountain Butorac (@MountainButorac) June 1, 2017