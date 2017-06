Este video llegó a ser uno de los más odiados de YouTube

La incursión musical de la alemana Bianca Heinicke la ha convertido en apenas unas semanas en la autora de uno de los videos con mayor cantidad de “dislikes” o valoraciones negativas en YouTube. De esta manera ha pasado a la posteridad en el portal propiedad de Google.

Bianca Heinicke, conocida también como Bianca H., es una alemana que produce material en YouTube. En su canal BibisBeautyPalace aborda temas relacionados a la moda, belleza, estilo de vida y cultura pop. Ahora también es la autora de un histórico video que será recordado por años.

El clip en cuestión es el que marcó su irrupción en el mundo de la música con una canción titulada “How it is (wap bap…)”. Este video ha provocado críticas en YouTube no solo por el concepto de las imágenes, sino también por su manera de cantar.

La cantidad de ‘dislikes’ que ha logrado el video en YouTube (2,2 millones al cierre de esta nota) han convertido el clip en el sexto con mayor cantidad de valoraciones negativas en la historia del portal de videos lanzado en el 2005.

El video de Bianca H. es superado es ‘dislikes’ por la canción “Baby”, del cantante canadiense Justin Bieber. Este es el clip con mayor cantidad de valoraciones negativas de la historia de YouTube con 7 millones de pulgares hacia abajo.

El segundo lugar de videos con valoraciones negativas de los usuarios de YouTube es el tráiler de “Call of Duty: Infinite Warfare” (3,5 millones). El tercer puesto es de un video en el que el famoso youtuber PewDiePie reta a sus usuarios a colocar ‘dislike’ (2,9 millones).