VIDEO: El momento exacto de tiroteo en Virgina, que dejó 5 heridos

El momento exacto del tiroteo ocurrido en Alexandria, Virginia, fue grabado en video por un testigo. Las imágenes ya circulan en redes sociales.

En las imágenes compartidas por el periódico The New York Post se pueden escuchar los disparos perpetrados por James T. Hodgkinson, de 66 años y originario de Illinois. El hombre irrumpió armado con un rifle y un arma corta a primera hora en un campo de béisbol de Alexandria; donde una veintena de congresistas republicanos practicaban para un partido benéfico previsto para este jueves contra demócratas.

Entre los heridos se encuentra Steve Scalise, representante de Louisiana y tercer republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes de EU.

El congresista Steve Scalise, representante por Luisiana y tercer republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes, se encuentra en “estado crítico”, según informó hoy el hospital en el que fue ingresado tras el tiroteo en un campo de béisbol de Alexandria.

Scalise, que recibió disparos junto con otras cuatro personas, “fue herido críticamente” de bala en la cadera, según reveló el hospital Washington MedStar, en el que el legislador está siendo tratado tras el tiroteo y donde ya ha sido operado de urgencia.

El hombre, que en las redes sociales había aireado su descontento con los republicanos y con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que falleció tiroteado por las fuerzas de seguridad, la emprendió a tiros con los asistentes al entrenamiento, alcanzando a Scalise en la cadera.

Además de Scalise, el hospital MedStar informó de que está tratado a otro de los heridos, quien se encuentra en “buen estado”.

Entre los cinco heridos se encuentran Zachary Barth, asesor de la oficina del congresista Roger Williams; Matt Mika, exasesor legislativo y miembro de un grupo de cabildeo, y dos policías del Capitolio.

Esos dos agentes eran encargados de proteger a Scalise, que por su rango tenía seguridad en todo momento con él, algo que contribuyó a que el atacante no causara más daño.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017