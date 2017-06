Conversaciones desgarradoras son lo único que les queda a los familiares.

“Yo dije ¿dónde estás?. Él dijo ´estoy en el apartamento´ Yo dije ´por qué no viniste, nos trajeron afuera, pensé que estabas con nosotros´ Él dijo ´nadie me llevó afuera´. Dijo ¿Por qué me dejaste? Dijo ¿Por qué, por qué ?” expresó el hermano de una víctima.

Más de 600 se encontraban en el edificio, muchas personas todavía están tratando de averiguar qué pasó con sus seres queridos.