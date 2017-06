Kelly Rohrbach revive el papel que inmortalizó a Pamela Anderson en "Guardianes de la Bahía"

Para una generación de espectadores televisivos alrededor del mundo, el nombre de Baywatch Guardianes de la Bahía conjura imágenes de playas llenas de sol, surf y esculturales salvavidas corriendo en cámara lenta con ajustados trajes de baño rojos.

“Baywatch es sin duda el programa de televisión más exitoso de todos los tiempos”, comenta el productor ejecutivo y estrella Dwayne Johnson. “Por eso me atrajo el reto de presentar un concepto tan amado a un nuevo público que no creció con él”.

Entre su equipo de salvavidas, se encuentra C.J. interpretada por Kelly Rohrbach y sobre este personaje y su trabajo con Johnson y Zac Efron, la actriz charló con Publimetro.

¿De qué trata Baywatch Guardianes de la Bahía?

— Es acerca de un joven recluta que se une al equipo y tiene fricción con Mitch que es el líder de los salvavidas y la historia de cómo cambia su actitud y se convierte en parte de la familia y se adapta a lo que es Baywatch.

¿Cómo compararías esta película frente a la exitosa serie de televisión?

—Primero que nada debo decir que es un honor ser parte de un proyecto con tantos seguidores y fans quienes tienen memorias y recuerdos al respecto. Pregunta a quien sea lo que recuerda de Baywatch y te van a contar la historia de cuando tenían 10 años y se escondían de sus padres para poder verla. Todo mundo tiene alguna historia así. Así que es divertido ser parte de la conversación pero cambiarla es divertido también, porque hacer lo mismo y ser redundante no tiene mucho caso. Creo que es grandioso que nosotros estemos cambiando el tono pero manteniendo el concepto.

¿Quién es C.J. Parker?

— Ella es una feliz y tranquila salvavidas. Ella es muy amigable y divertida y su interés romántico es Ronnie, interpretado por Jon Bass, y los dos son como los payasos de la clase. C.J. es una muy buena salvavidas, es una excelente nadadora. Es siempre la primera en el agua y creo que notarás en la película que hace la mayoría de los rescates extremos. Es la mujer a la que acude Mitch para entrar al agua y rescatar a alguien.

¿Qué sentiste de interpretar al personaje que perteneció a Pamela Anderson?

— Un gran honor. Es un personaje muy importante que incluso puedo decir que marcó un poco mi vida desde mi niñez.

¿Cómo es la relación entre C.J. Parker y Matt Brody?

— Brody es interpretado por Zac Efron y él es el joven recluta que tiene un pasado problemático y es un poco arrogante. Él llega a Baywatch y genera un poco de turbulencia para el equipo porque estamos acostumbrados a ser una familia y confiar en los demás y seguir las reglas y él no. Así que la relación de C.J. con Brody consiste en que C.J. no es una chica que se va a enfrentar a alguien o enojarse sino que solamente desde lejos va a pensar en que eso no le parece o no le gusta y creo que le da esa vibra a Brody. No le da la bienvenida a la familia de inmediato porque él no respeta las reglas. Y lo contrario a Stephanie, cuyo personaje recibe a Brody de inmediato, ese no es realmente el papel de C.J. en la familia, es como la hermana de en medio. Muy pasiva (risas).

¿Y cómo es la relación entre Ronnie y C.J. Parker?

— Ronnie es interpretado por Jon Bass y él es el interés romántico de C.J. en la cinta. Los dos son un par extraño pero tienen mucha química y se gustan. Jon y yo tenemos eso en la vida real, nos llevamos muy bien y somos amigos desde el día uno, así que podemos bromear el uno con el otro. La química en la pantalla se nos dio fácilmente y nos gustó la idea de que nuestra relación no es complicada. Somos dos personas que se llevan muy bien, así de simple. Y en todas las otras relaciones en la cinta hay tensión, lucha por el poder, conflictos, ya sabes. Y la de ellos no es complicada porque son los más improbables de terminar juntos. Ella es una salvavidas experimentada, él es un recluta, él es más nervioso, ella no. Pero se llevan bien y eso es fantástico.

¿Cómo fue trabajar con Dwayne Johnson?

— Dwayne es genial, es un líder, tú sabes, él está perfectamente bien seleccionado como Mitch, porque tiene presencia y es alguien en el que todos confían. Y es tan fácil trabajar con él que quieres hacer tu mejor trabajo para él y tú o algo así. Él sienta el precedente en el set de que somos una familia, él nos trata así y está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y tú sabes, es sólo estar seguros de que estamos en la misma página como que él es el líder en el set. Lo que es genial, es un gran líder.

El próximo año Rohrbach trabajará en Ocean’s 8, una comedia acerca de un robo interpretada por mujeres y basada en la trilogía Ocean, al lado de Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. El estreno de la película está programado para junio de 2018.