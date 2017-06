Gloria Trevi y Alejandra Guzmán hacen vibrar a la Arena con explosivo concierto

La noche de este jueves Gloria Trevi y Alejandra Guzmán se presentaron con gran éxito en la Arena Ciudad de México ante más de 20 mil asistentes.

En punto de las 21:30 horas, las luces del recinto se apagaron anunciando el inicio del “Versus World Tour” con los primeros acordes de “Más buena”, un tema que ambas cantantes interpretan.

Hey, güera fue la carta de presentación de Alejandra Guzmán, mientras que Gloria Trevi lo hizo con La papa sin cátsup.

“Bienvenidos a Versus, donde celebramos todas las diferencias…Bienvenidos a los fans y los que no son mis fans… Esta noche nos vamos a despedazar y qué bueno que sean testigos de este Versus; bienvenidos y gócenla, qué bueno es estar en mi país, lugar donde nací. ¡Qué viva México”, expresó Alejandra Guzmán previo a cantar Mala hierba.

“Míralo, mírala” y “Loca” fueron las canciones que siguieron en el show. Además, la Guzmán destacó que entre el público se encontraba su familia y su padre, Enrique Guzmán.

“Es un honor tener aquí a mi papá, a mi familia que tanto amo y tanto admiro. Ya es hora de que se nos quite la pena, quítense lo que les estorbe, lo que no quieran. Tranquilos que no pasa nada, nadie se va a enterar”, señaló.

“Qué lindo es estar aquí porque me ha costado mucho llegar a bailar para ustedes otra vez… Hace seis meses me cambiaron la cadera de titanio y valió la pena cada paso para hoy estar bailando ante ustedes, quienes me motivan. Cuando estaba muy malita, le dije a mi papá: ‘Ya no puedo más’. Él me puso al público y fue mi medicina. Un día yo le regresé ese favor y él sabe lo que los aplausos pueden hacer, porque me hacen feliz. Gracias por 28 años de rock and roll, hoy es ‘Mi día de suerte’”, destacó.

“Día de suerte”, “Un grito en la noche” y “Lipstick” fueron las canciones que hicieron bailar y cantar al público, y, aunque Alejandra no pudo hacer lo mismo, sus seguidores le aplaudieron el esfuerzo como un reconocimiento a la calidad de artista que la distingue.

En el segundo bloque del concierto, fue Gloria Trevi la que apareció sobre el escenario para interpretar “Gloria”.

Posteriormente, la cantante presentó un medley de algunos de sus éxitos: “Me río de ti”, “Psicofonía”, “Pruébamelo”, “En medio de la tempestad” y “El favor de la soledad”.

“Esta noche es de poder, donde podemos romper todos los estereotipos. Iniciamos la gira en Estados Unidos porque nuestros hermanos nos necesitan, porque vamos a romper todos los muros”, comentó Gloria.

“Qué lindo es poder unir fuerzas después de todo lo que han dicho de nosotras. Es bueno que hablen mal de ti porque es señal de que algo estás haciendo bien, eso es lo que dice Don Quijote. No importa cuántas veces te caigas, ¡levántate, tú puedes!. Esto es para todos los que como yo se han equivocado y no importa, así es la vida”, expresó Guzmán.

“Estás fueron las primeras cancioncitas que grabé”, dijo previo a “Luz de luna”, “Verano peligroso” y “La plaga”, en esta última aprovechó el momento para besar a su papá, quien se encontraba en la primera fila.

Una noche tan llena de amor que no pudo haber estado completa sin tu compañía papá. Te amo tanto! A post shared by Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) on Jun 23, 2017 at 7:40am PDT

Al término del medley de la rockera,apareció la regiomontana con un corsé, medias rotas, un sostén con caras al frente, minifalda y el cabello alborotado, para interpretar”Pelo suelto”, “Tu ángel de la guarda”, “Agárrate”, “Zapatos viejos”, “A la madre”, “Chica embarazada” y “El último beso”.

“Por encima de todas las diferencias están las cosas que nos unen, son las que llevamos dentro y en las que todos somos iguales, como los sentimientos. La mayoría de los que estamos aquí, alguna vez hemos dicho: ‘No debo estar con esa persona, no me quiere; pero el corazón grita: ‘¿Qué voy a hacer sin él?’”

Gloria Trevi Vs Alejandra Guzmán

Finalmente, imágenes en video intercaladas anunciaron la tercera y última parte del show, en el que ambas cantantes hicieron un “mano a mano” de sus mejores éxitos, entre los que destacan “Mi peor error”, “El recuento de los daños”, “Cuidado con el corazón”, “No querías lastimarme”, “Llama por favor”, “Con los ojos cerrados” y “Yo te esperaba”, un tema dedicado a todas las madres del mundo.

Con la bandera gay en la pantalla central del escenario, Alejandra Guzmán cantó “Todos me miran”, y Gloria Trevi “Eternamente bella”, en un intercambio amigable tras la “pelea”.

“Las religiones nos separan, pero Dios nos une. Y mucho menos nos puede separar un hombre: Mujeres unidas, jamás serán vencidas”, exclamó Gloria para poco después de la medianoche finalizar ambas con “Cuando un hombre te enamora”.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán regresarán a la Arena Ciudad de México el próximo 18 de noviembre para un tercer round.

