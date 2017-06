"Daughters of Destiny": La historia de la escuela hindú para los más pobres de los pobres

Dirigida por la ganadora del oscar Vanessa Roth, “Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan” relatará la historia de una pequeña escuela que convierte la pobreza en una posibilidad.Dentro de la sociedad hindú existe una clase social excluida por ser la más pobre de los pobres, Shanti Bhavan es una escuela que imparte educación gratuita a niños desde los 4 años hasta su edad adulta.

Su principal objetivo es sacar a los niños de la pobreza a la que sus padres han estado atrapados, transformándola en una posibilidad a través de la educación.

La serie se estrenará el próximo 28 de junio a través de Netflix.