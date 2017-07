Todd Clouser y Alex Mercado crean música para películas no realizadas

El más reciente material discográfico de Todd Clouser y Alex Mercado reúne 13 temas que muestran una mezcla de jazz adaptado a un ámbito cinematográfico, el disco “Cinema” es un proyecto destinado a piezas musicales para películas que aún no han sido realizadas.

La carrera de Clouser comenzó en su país natal, sin embargo, el músico aseguró que México lo atrapó por su gran diversidad de músicos y a pesar de haber llegado al país sin saber hablar español, Todd ha podido desarrollar su carrera musical de manera exitosa, ejemplo de ello es “Cinema”.

“Es otra manera de hacer música que me emociona y no tengo mucha experiencia trabajando con cineastas o gente que trabaja en imagen, pero me parece una manera interesante de colaborar y ojalá pueda hacerlo algún día.” aseguró Todd Clouser en entrevista con Publimetro.