En las oficinas delegacionales de la Ciudad de México impera la ley del menor esfuerzo y el mal trato a los ciudadanos.

UNO TV acudió con cámara escondida a las 16 demarcaciones en días y horarios de trabajo.

Organizaciones civiles como Arkemetría critican que las jefaturas delegacionales no tengan mecanismos de supervisión, no evalúen a los trabajadores y los mantengan en sus puestos aún cuando no dan resultados.

“Podemos escuchar cómo se pueden desentender fácilmente los delegados sobre irresponsabilidades o irregularidades de personal que ellos mismos contratan y eso es reflejo de la desconexión que muchas veces hay porque incluso hay personal que ellos tienen que nombrar por favores políticos”, dijo Jorge Carbajal, integrante de Arkemetría.