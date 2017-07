Se burlan de meteoróloga por no cumplir el estereotipo de “La chica del clima”

Su nombre es Sandra Martínez y es meteoróloga del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. A pesar de ser toda una profesional con 20 años de carrera, fue blanco de burlas por su aspecto físico, en poco tiempo se viralizó un meme que hicieron sobre ella comparándola con otras mujeres.

Ella afirma que cuando vió el meme le dio risa,“Cuando yo lo vi, aunque la gente no me lo crea, me causó gracia, porque me comparaban con otras chicas del clima de otros países pero para mí eso no tiene mayor importancia”.

“La mujer no es físico, la mujer es mente, corazón, alma, sentimientos,preparación y realización,eso es lo que somos las mujeres” dijo Sandra.



