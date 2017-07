"Spider-Man: Homecoming", cuarto estreno del año que recauda más de 100 millones

“Spider-Man: Homecoming” se convirtió en el cuarto estreno del año que supera la barrera de los 100 millones de dólares (“Beauty and the Beast”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2” y “Wonder Woman”), en su caso alcanzando los 117 millones, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

Se trata de uno de los debuts más potentes en la historia del estudio Sony Pictures y el segundo más fuerte de cualquier película protagonizada por el superhéroe arácnido tras “Spider-Man 3”, que ingresó 151,1 millones en 2007.