Estudiante desmiente haber estafado a sus compañeros de graduación

Tras la divulgación de la noticia de los estudiantes del CBTIS 137 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se vieron forzados a realizar su graduación en una vía pública, la responsable de recaudar el dinero, Vanessa Itzel Guevara Villalpando, dio su versión de los hechos.

De acuerdo con la joven, que en redes sociales fue nombrada “Lady Graduación”, la fiesta no se logró debido a que sus compañeros no completaron la cantidad que se requería.

“Es una mentira, tengo todos los comprobantes de lo que se pagó y de lo que se entregó el día de la graduación a los padres de familia (8 mil pesos), así como también el dinero que se dio para la fiesta improvisada (8 mil pesos). No pueden decir que es un desfalco, desfalco sería quedarme yo con el dinero, cuando existen comprobantes de todo”.

La chica aceptó que no se liquidaron todos los servicios porque faltaba dinero para lo del banquete, motivo por lo que decidió no destinar todo al salón. Además, asegura que convocó a diversas reuniones, pero la dejaron sola.

“No era mucho lo que faltaba, pero no supe cómo conseguirlo. Yo no tomé nada, también era mi graduación, también tenía la ilusión de que se llevara a cabo. Para el salón se dieron 12 mil pesos de los 24 mil que costaba. No lo logramos y espero que entiendan que para que este evento tuviera éxito, era necesario el compromiso y la aportación de todos”.