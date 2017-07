Una vez más, Donald Trump genera polémica en redes sociales por su manera de comportarse. Su acto más reciente ocurre en París, donde se encuentra en visita oficial. Cuando saludó a Brigitte Macron, primera dama de Francia, no dudó en decirle: “Estás en buenísima forma”.

El momento ocurrió en el Palacio Nacional de los Inválidos, donde está enterrado el emperador Napoleón. Trump se volteó hacia Brigitte Macron y le dice “estás en buenísima forma” mientras la toma de la mano para saludarla. Poco después miró a Emmanuel Macron, presidente de Francia, reafirmó su dicho y volvió la vista hacia la primera dama, solamente para sentenciar: “Hermosa”.

"You're in such good shape," Pres. Trump tells French first lady Brigitte Macron, before noting the same about Mrs. Macron to Pres. Macron. pic.twitter.com/pRrG2WnBPj

— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) July 13, 2017