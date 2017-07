Arena: El paraíso gamer llega a Santa Fe

Arena es un centro de entretenimiento enfocado a la comunidad gamer de todas las edades y niveles. Este paraíso gamer sube de nivel con su nueva sucursal en Santa Fe, un espacio que cuenta con las consolas más resientes del mercado y ofrece más de 200 títulos de videojuegos.

El concepto es fomentar el consumo de videojuegos a través de una convivencia sana, divertida y cómoda. No importa si jamás has tocado un control de videojuegos, el personal está ampliamente capacitado para enseñaste lo básico antes empezar con la experiencia, y si te atoras en algún nivel no dudes en pedirles ayuda.

La nueva sucursal cuenta con 33 estaciones, 4 de ellas son salas Platino y el resto son convencionales, cada una está equipada con consolas básica que son Xbox One, PS4, Wii U y Nintendo Switch. Y para que no te pierdas ningún detalle, cada estación convencional tiene una pantalla de 75’’ con una definición 4K.

Las 4 Salas Platino se dividen en 3 tipos, 2 de ellas son salas privadas con pantalla de 90’’ y con capacidad de hasta 10 personas, aunque el personal recomienda un máximo de 8 jugadores.

La gran novedad es la Sala de Realidad Virtual, aunque el catálogo de videojuegos se limita a 6 títulos, la inmersión que puedes tener en esta sala es única, ya que te teletransportas al interior del videojuego. Por último está la nostálgica Sala Retro, donde podrás revivir tu infancia cuando jugabas la Super Nintendo o la Nintendo 64.

Para aquellos veteranos y jugadores profesionales, Arena cuenta con una estación PC, y en entrevista con Publimetro, el gerente general Miguel Laguna nos contó que planean formar su propia liga:

“Tenemos dos canales, el caso del gamer al que le ofrecemos todos los servicios de Arena, pero también el pro player, que es el que nos interesa y es por ellos que incluimos una estación de PC. Una vez que tengamos más niveles abiertos podremos formar nuestra propia liga de E Sports”

Actualmente Arena cuenta con 3 sucursales, la pionera en Cuervaca, la segunda en Plaza Antara y la nueva en Santa Fe. Próximamente abrirá sus puertas en Fashion Drive Monterrey y Mundo E.

Si te gustaría inscribirte a un torneo o simplemente vivir la experiencia de Arena, visita su sitio web para más información.