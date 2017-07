Conductor de uber denuncia agresión por parte de policías de Tultitlán

Policías del municipio de Tultitlán, en el Estado de México, detuvieron y agredieron físicamente a un conductor de Uber.

Los hechos fueron dados a conocer el pasado 20 de julio por el usuario Carlos Aguilar a través de su cuenta de Facebook.

“El día de ayer fui golpeado y mi auto aún no me lo entregan, cuando yo por asesoría de un abogado no cometí ninguna infracción, si alguien puede ayudarme para poder recuperar mi auto”, escribió.