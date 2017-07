Ozuna habla tras golpear con micrófono a un hombre

El artista urbano Jan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, se disculpó luego de que se hiciera viral en las redes sociales un video, donde se observa que golpea a un guardia de seguridad con un micrófono.

“He meditado y reflexionado mucho sobre el incidente que pasó la noche del sábado en mi segundo concierto en el United Palace de la ciudad de Nueva York. Para mí no ha sido fácil llegar a donde estoy y gracias a Dios y a ustedes mi público hemos logrado avanzar. Este trabajo conlleva muchos sacrificios que no cambiaría por nada en el Mundo. Soy un joven emprendedor que apenas estoy creciendo, al mismo tiempo que mi carrera, pero sobretodo soy humano, y como humano me equivoco. Lamento mucho que este incidente haya pasado” (sic.), sostuvo Ozuna a través de declaraciones escritas.

Además, pidió una disculpa al hombre y a su público. “Les pido disculpa a la persona del incidente, a todos los presentes y a mis fanáticos. Mi equipo de trabajo se encuentra realizando ajustes en los protocolos de seguridad para evitar que se repitan este tipo de situaciones en el futuro. Nuevamente, mis sinceras disculpas”.